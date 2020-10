Er komen extra studieplekken bij in de stad Groningen, waardoor studenten niet de hele dag in hun kamer hoeven te zitten. Volgende week begint er een proef in De Oosterpoort.

Vanaf 21 oktober zijn er in De Oosterpoort studieplekken voor studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Hanzehogeschool. Deze extra studieplekken zijn gerealiseerd vanwege de naderende tentamenweken en voldoen aan de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldt SPOT Groningen, de organisatie achter de Stadsschouwburg en de Oosterpoort.

Het gaat in eerste instantie om een pilot: sluiten de faciliteiten aan bij de wensen van de studenten? Passen studieplekken bij De Oosterpoort? Na de pilot bekijken SPOT Groningen, RUG en Hanze of de samenwerking structureel kan worden.

Studenten zijn op werkdagen welkom tussen 9.00 en 17.00 uur. Tussen deze tijden is het vrije inloop; een studieplek reserveren is niet mogelijk. Studenten worden in verband met de coronamaatregelen gevraagd bij binnenkomst een gezondheidscheck te doen en krijgen het dringende verzoek een mondkapje te dragen wanneer ze door het gebouw lopen.