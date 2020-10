Het Forum Groningen, bioscopen en het Groninger Museum kunnen ondanks de strengere nieuwe coronamaatregelen openblijven. Wel geldt er een maximum van dertig mensen per zaal.

Dat is dinsdagavond bekend geworden tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) over de gedeeltelijke lockdown die is afgekondigd. MartiniPlaza sluit de komende vier weken de deuren.

De strengere coronamaatregelen zijn vanaf woensdag 22.00 uur van kracht. Zo gaat onder andere de horeca dicht en komt er een mondkapjesplicht.



Theaters en congrescentra mogen openblijven, maar er geldt hier ook een maximum van dertig mensen per zaal. Het is de vraag of dat rendabel is. MartiniPlaza liet dinsdagavond weten dat alle evenementen van 15 oktober tot en met 11 november worden geschrapt.

Voor het Forum Groningen geldt dat het gebouw open kan blijven. Per zaal mogen er maximaal dertig mensen naar binnen. Ook moet het horecagedeelte dicht.