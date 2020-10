Het Martini Ziekenhuis in Groningen sluit vanaf volgende week maandag maximaal vier van de veertien operatiekamers. Volgens het ziekenhuis is dat nodig om de verwachte stroom coronapatiënten op te kunnen vangen.

Afspraken op de poliklinieken gaan vooralsnog wel door, digitaal of in het ziekenhuis.

Volgens het ziekenhuis neemt het aantal patiënten dat met corona wordt opgenomen gestaag toe, en is de verwachting dat dit aantal komende tijd alleen maar verder zal oplopen, ook met patiënten uit andere delen van het land.

Het aantal beschikbare bedden is dan niet zozeer het probleem, zegt bestuursvoorzitter Hans Feenstra. Het knelpunt zit hem volgens Feenstra vooral in de beschikbaarheid van voldoende personeel. "We hebben niet voldoende mensen om zorg te verlenen aan steeds meer coronapatiënten en daarbij ook alle reguliere zorg door te laten gaan."

Het ziekenhuis benadrukt dat spoedzorg en oncologische zorg gewoon doorgaan, net als tijdens de eerste golf.

Het Martini Ziekenhuis zet extra personeel in uit de flexpool. Dat is nodig, omdat een gedeelte van het personeel tijdelijk niet inzetbaar is vanwege coronagerelateerde klachten. Zij wachten thuis op de uitslag van de test.

Daarnaast worden grote groepen verpleegkundigen, arts-assistenten en medisch specialisten bijgeschoold in de laatste ontwikkeling omtrent coronazorg. Ook daarmee bereidt het ziekenhuis zich voor op een nog grotere toestroom van coronapatiënten.