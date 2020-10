Een fietsster is maandagavond gewond geraakt na een aanrijding met een auto bij de Gerrit Krolbrug in Groningen.

Het slachtoffer reed op de Korreweg in de richting van Beijum toen de vrouw over het hoofd gezien werd door een automobilist.



Meerdere hulpdiensten rukten uit. Omstanders waren bezig met het verlenen van eerste hulp. De ambulancezorg heeft dit overgenomen, waarna het slachtoffer is gestabiliseerd en is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.



De politie onderzoekt het ongeval. Agenten hebben gesproken met verschillende getuigen.

De auto is door een berger weggesleept.