De gemeente Groningen presenteert aankomende woensdag en donderdag de eerste ideeën voor een nieuwe invulling van de Grote Markt.

Het college van burgemeester en wethouders toont alvast een aantal schetsen en plattegronden. Deze geven richting aan de discussie die het college met het publiek wil voeren.

De structuurschets gaat uit van een Grote Markt die ook de noordzijde en het Waagplein omvat. Aan de randen van het plein zijn gemengde zones mogelijk waarin zitgelegenheid, speelgelegenheden en groen hun plek kunnen krijgen. Tussen de gevels en deze gemengde zones komen stoepen en wandelgebieden.

Ondanks de grote hoeveelheid ondergrondse kabels en leidingen is het mogelijk om een aantal bomen te planten die schaduw en verkoeling bieden. Ook is er aandacht voor verkoelend water op het plein. Er blijft ruimte over voor evenementen op het plein door alleen de randen in te vullen.

Een Programma van Eisen wordt eind dit jaar aan de raad voorgelegd. Op basis daarvan zal volgend jaar een concreet ontwerp voor de Grote Markt worden gemaakt. Vanaf eind 2021 zou de herinrichting kunnen beginnen.

De beelden en plattegronden van de structuurschets zijn vanaf vrijdag ook online te bekijken via de website.