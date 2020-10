De renovatie van het viaduct bij de Bornholmstraat in Groningen is van start gegaan. Tot half maart 2021 wordt gewerkt aan de westelijke helft van het viaduct en daarna aan de oostzijde.

Het viaduct bij de Bornholmstraat blijft staan tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg. Wel moet het viaduct breder worden gemaakt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur. Doorgaand verkeer heeft hier geen last van. Tijdens de renovatiewerkzaamheden worden graffiti en posters verwijderd en wordt de oude beschermlaag van het beton afgehaald. Zodra alle werkzaamheden erop zitten, wordt er een nieuwe beschermlaag aangebracht.

Tot half maart 2021 zijn de westelijke parkeervakken afgesloten. Verkeer kan dan wel parkeren op de oostelijke helft van het parkeerterrein.

Aan de kant van de Osloweg komt volgende week een nieuwe in- en uitrit voor het parkeerterrein. Totdat de nieuwe in- en uitrit klaar is, is de hoofdingang nog te gebruiken. De uitrit op de Bergenweg blijft open.

Hoe snel alle renovatiewerkzaamhden verlopen, is afhankelijk van het weer.