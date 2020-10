Met het Groningse project Onze lucht gaan mensen in heel Noord-Nederland met zelfgebouwde fijnstofmeters de luchtkwaliteit meten. Zo krijgen de deelnemers inzicht in de luchtkwaliteit in hun leefomgeving.

De deelnemers aan de meetactie kunnen op speciale bouwdagen, in lokale bibliotheken, hun eigen meetapparatuur maken. Ze kunnen het eigengemaakte apparaatje, bestaande uit sensoren, vervolgens ophangen in hun tuin of balkon en op die manier zelf de luchtkwaliteit meten, en in de gaten houden.

Het gaat hier om de eerste grote meetactie van CurioUs, een nieuw initiatief van Rijksuniversiteit Groningen, Forum Groningen en de Aletta Jacobs School of Public Health. Ook de meet-o-theek maakt deel uit van het initiatief CurioUs.