De gemeente Groningen organiseert samen met Natuur en Milieufederatie Groningen het Groninger Appelfeest. Bezoekers kunnen hun appel- of perenoogst inleveren om te laten persen tot houdbaar sap. Het appelfeest zal op zondag 18 oktober op het Suikerunieterrein plaatsvinden.

Het is ook mogelijk om een cider te maken van de oogst. Het team van Doggerland Craft Cider verzamelt tussen 11.00 en 12.00 uur de appels, om deze in de winter te verwerken tot cider.

Sanne Scheltena van Greendreamster houdt om 14.00 uur en om 16.00 uur een wildplukwandeling van een uur over het terrein. Daarnaast kunnen bezoekers meedoen met de appelknapzakroute. Dat is een wandeling door de Wolk en een Safari door de Vloeivelden.

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is er deze keer geen appelmarkt. Het Appelfeest is gratis toegankelijk. Aan de activiteiten zijn wel kosten verbonden.