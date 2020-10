Inwoners van Noord-Nederland worden gevraagd tussen 9 en 11 oktober zo veel mogelijk fossielvrij te reizen. Fossielvrij Weekend streeft naar 1 miljoen fossielvrije kilometers.

Het doel kan worden bereikt door te fietsen, te wandelen, met een fossielvrij vervoersmiddel te reizen of thuis te blijven.

Meedoen kan individueel, maar ook als organisatie, bedrijf, vereniging, dorp of gemeente. Door middel van de Movefit-app van het Fossielvrij Weekend registreer je de kilometers die je fossielvrij aflegt of juist uitspaart door thuis te blijven.

Het Fossielvrij Weekend is een initiatief van de Energiecommissie Noord-Nederland. Het was aanvankelijk de bedoeling om in heel Noord-Nederland duurzame initiatieven te organiseren waar mensen fossielvrij naartoe konden komen met de fiets, een bus of fossielvrij vervoer. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zijn alle fysieke evenementen echter afgeblazen.

Als alternatief wordt nu op 9 oktober Het Grote Online Fossielvrije Livestream Event georganiseerd. De livestream met verschillende sprekers en een pubquiz moet mensen inspireren duurzamer te reizen.