In de hele provincie Groningen en dus ook de stad, worden geen sinterklaasintochten georganiseerd. Dat stond gisteravond in een brief van de veiligheidsregio. Sint-Maarten gaat wel door op 11 november.

Volgens de twaalf Groningse burgemeesters in het veiligheidsberaad is het lastig om te voldoen aan alle coronamaatregelen. Ook de intochten in kleinere dorpen worden afgelast, om te voorkomen dat er extra veel mensen op afkomen.

Een bezoek van Sinterklaas aan een school of vereniging of een ronde door winkel-en dorpscentra kan wel doorgaan, mits iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt.

Sint Maarten mag op 11 november wel gevierd worden. Kinderen mogen in kleine groepjes op afstand langs de deuren om snoep op te halen. Ze kunnen hun tas voor de voordeur neerzetten en zelf een stap achteruit doen, waardoor het snoep veilig in de tas kan worden gedaan.

Iedereen die tot de risicogroepen behoort kan een briefje op de deur plakken dat zij niet meedoen.