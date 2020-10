Feestcafé Het Feest in de Peperstraat in Groningen is de komende twee weken dicht. De eigenaar van het café, dat het vooral moet hebben van de nachtelijke uurtjes, heeft een strop en een spandoek boven zijn zaak gehangen. "Dit is de strop voor de horeca! #doenwijnogmee?", staat erop.

Het feit dat de horeca om 22.00 uur verplicht de deuren moeten sluiten, en er na 21.00 uur niemand meer naar binnen mag, is voor het feestcafé een ramp. In een bericht op Facebook laat de eigenaar weten lang te hebben nagedacht over wat te doen. "Maar met deze maatregelen kunnen we helemaal niets", zegt hij.



Het café blijft in ieder geval twee weken vrijwillig gesloten. "Mocht er iets van perspectief geboden worden vanuit Den Haag, dan gaan we heroverwegingen maken."