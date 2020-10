Van zaterdag 10 oktober tot en met zondag 18 oktober rijden er vanwege werkzaamheden aan het spoor geen treinen tussen Groningen en Veendam, Winschoten en Weener. Arriva zet zowel stop- als snelbussen in.

Tussen Groningen en Veendam en Groningen en Weener zullen stopbussen gaan rijden. Er rijden snelbussen tussen Groningen en Winschoten met een stop in Hoogezand-Sappemeer. Reizigers moeten rekening houden met maximaal 45 minuten extra reistijd. Het meenemen van fietsen in de bussen is niet mogelijk

ProRail werkt voor het project Sneltrein Groningen-Winschoten aan sporen en stations, zodat daar vanaf december 2020 in de spits extra (snel)treinen kunnen rijden.

De stations Zuidbroek en Scheemda krijgen meer ruimte voor de extra treinen en reizigers. Door de verplaatsing van seinen op het traject kunnen treinen dichter op elkaar rijden. Nieuwe wissels en aanpassingen aan spoorbeveiliging zorgen ervoor dat ze op diverse plekken ook sneller kunnen rijden. Daarnaast worden diverse overwegen op het traject veiliger gemaakt.

Om zo efficiënt mogelijk van deze periode zonder treinen gebruik te maken, combineert ProRail verschillende werkzaamheden op de trajecten tussen Groningen en Veendam en Groningen en Weener. Op diverse plaatsen tussen Winschoten en Bad-Nieuweschans worden het spoor en overwegen vernieuwd. Ook vinden er op het gehele traject diverse (reguliere) onderhoudswerkzaamheden plaats.

Arriva adviseert reizigers vooraf hun reis te plannen.