De achtste editie van de Bauke Mollema Tocht in Groningen gaat vanwege de coronamaatregelen niet door, heeft organisator Wim Jansen donderdagavond via Facebook laten weten.

Bauke Mollema en organisator Jansen Event-Sportmanagement hebben moeten constateren dat het evenement met de huidige maatregelen niet mogelijk is.

Het is volgens de organisatie onverantwoord om duizend fietsers in Groningen te verwelkomen. Jansen Event-Sportmanagement wil geen enkel risico lopen en vindt dat de gezondheid van deelnemers, vrijwilligers, inwoners van Groningen en de organisatie niet in gevaar mag komen.



Hoewel Mollema nog van zijn tijdens de Tour de France opgelopen polsbreuk moet herstellen, zou hij er op zondag 11 oktober bij zijn. Hij is teleurgesteld, maar begrijpt de beslissing.

"Ik keek erg uit naar mijn eigen tocht. Het is altijd mooi om alle enthousiaste mensen te zien en spreken tijdens mijn tocht. Hoe moeilijk de beslissing ook is, dit is de enige juiste gezien de huidige situatie", aldus de renner.

Mollema nodigt de mensen die zich hebben ingeschreven uit om op 11 oktober vanaf hun eigen huis een fietstocht te maken.