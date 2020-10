De politie heeft woensdagavond een bestuurder van een Audi aangehouden na een achtervolging door een flink deel van Groningen.

De Audi reed met een snelheid van 100 kilometer per uur door de stadswijken. Bij het Noorderplantsoen wisten meerdere politieauto's een einde te maken aan de rit.

De politie wilde de automobilist aanvankelijk controleren, toen hij ervandoor ging met hoge snelheid. Agenten zetten hierop de achtervolging in. Meerdere eenheden sloten zich aan bij de achtervolging.



Toen de Audi de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat in reed ging het mis. De auto verloor snelheid en kwam hier mogelijk door motorproblemen stil te staan. De bestuurder nam vanaf hier direct de benen, maar kon even later in het Noorderplantsoen worden aangehouden.



De automobilist is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De Audi raakte tijdens de achtervolging zwaar beschadigd. De auto is in beslag genomen door de politie.