Het Martini Ziekenhuis in Groningen schaalt de reguliere zorg af. Twee operatiekamers blijven in de komende twee weken gesloten vanwege ziekte onder het personeel. Zo'n tachtig operaties worden uitgesteld.

Zo'n 10 procent van het ziekenhuispersoneel zit ziek thuis. Een deel heeft verkoudheidsklachten, terwijl anderen vanwege de seizoensgriep niet aan het werk kunnen. Ook krijgt het ziekenhuis steeds meer coronapatiënten binnen. De flexibele capaciteit is bijna helemaal benut.



"Dit betekent dat er nog heel weinig rek in zit en dat baart me zorgen", zegt bestuursvoorzitter Hans Feenstra. "Het is belangrijk dat onze collega's goed inzetbaar blijven, zeker gezien de verwachting dat deze situatie de komende maanden aanhoudt. We hebben besloten de zorg nu in beperkte mate af te schalen om zo ruimte in de planning te creëren."



De patiënten van wie de operatie niet doorgaat, zijn allemaal gebeld om de afspraak uit te stellen. Na twee weken wordt de situatie opnieuw bekeken.



"We realiseren ons dat het voor patiënten echt heel vervelend is dat we een aantal operaties op korte termijn afzeggen. Door nu tijdelijk twee ok's te sluiten, hopen we de impact zo klein mogelijk te houden", aldus Feenstra.