In de provincie Groningen gaat vanaf 1 oktober een psycholance rijden voor het vervoer van verwarde personen. Zij worden nu nog vervoerd door de politie.

De psycholance is een prikkelarme ambulance, speciaal voor het vervoer van verwarde personen. De inzet van psycholance is een pilot. De ambulance gaat een jaar lang, zeven dagen per week in de hele provincie rijden van 10.00 tot 22.00 uur.

In de psycholance zijn een huisartsenchauffeur en een ggz-verpleegkundige aanwezig. De psycholance rijdt al onder meer in Drenthe.

Na de pilot wordt geëvalueerd of de psycholance in Groningen van toegevoegde waarde is.