Veiligheidsregio Groningen gaat dinsdag een noodverordening maken naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. Er wordt onder meer gekeken welke ruimte er is voor uitzonderingen voor bijvoorbeeld zalencomplexen en horecagelegenheden. Die zouden dan meer dan dertig personen mogen toelaten.

Dagblad van het Noorden meldde maandagavond dat burgemeester Koen Schuiling, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, wel wat ziet in een ontheffing voor restaurants en cafés die plek hebben voor meer dan dertig personen en die aantonen dat ze niet bijdragen aan de verspreiding van het virus.



Volgens Hans Coenraads, woordvoerder van Schuiling, wordt nog onderzocht welke mogelijkheden er zijn. "We zitten nu in het moment tussen de persconferentie van het kabinet en de uitwerking van de formele brief die we van het ministerie krijgen. Die formele aanwijzing moeten we namelijk vertalen in een noodverordening."



Volgens Coenraads heeft premier Mark Rutte maandag tijdens de persconferentie iets gezegd over ontheffingen die mogelijk zijn voor de groepsgroottes per ruimte. "We moeten nu goed de brief van het ministerie onderzoeken om te kijken wat dat betekent voor de verschillende sectoren. Wellicht dat er iets mogelijk is door te kijken of locaties verdeeld kunnen worden in meerdere compartimenten." Dan moet ook blijken of er uitzonderingen mogelijk zijn voor de horeca.



Zo'n uitzonderingspositie zou ook kunnen gelden voor evenementencomplexen als MartiniPlaza en het Forum. De veiligheidsregio gaat uiteindelijk in overleg met die partijen om te kijken hoeveel mensen naar binnen kunnen.



De woordvoerder van de burgemeester benadrukt dan ook dat Groningen niet ingaat tegen het landelijke beleid. In theorie kunnen alle veiligheidsregio's de ruimte in de formele brief van het ministerie gebruiken in de eigen noodverordening. Coenraads: "Belangrijkste is nu wel dat we de teugels gaan aantrekken en dat we met z'n allen in ieder geval drie weken lang de sociale contacten op een lager pitje moeten zetten."