De Europaweg in Groningen is vanwege onderhoudswerkzaamheden op zondag 4 en maandag 5 oktober dicht vanaf de kruising met de Sontweg/Griffeweg tot aan de Lübeckweg.

De kruising is in de andere drie richtingen wel geopend. De weg is naar verwachting op dinsdag 6 oktober vanaf 7.00 uur weer geopend voor verkeer.

De bedrijven aan de Sontweg en Sontplein blijven bereikbaar. Verkeer vanaf Ring Zuid naar de Sontweg of het UMCG wordt omgeleid via de Bornholmstraat. Deze en overige omleidingsroutes staan met borden aangegeven. De Europaweg blijft bereikbaar voor hulpdiensten. Verkeersregelaars zijn aanwezig om de doorstroom van verkeer te begeleiden.



De gemeente voert het asfaltonderhoud aan de Europaweg uit. De weg krijgt een nieuwe laag geluidsreducerend asfalt. Op zondag 4 oktober wordt het asfalt weggefreesd. Vervolgens wordt op maandag 5 oktober een nieuwe laag asfalt aangebracht en komt de belijning op de weg.