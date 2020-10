De gemeente Groningen heeft een zwarte lijst met daarop 135 overlastgevende studentenhuizen opgesteld. Politie en gemeente gaan direct boetes uitdelen zodra er weer overlast is en nemen geluidsapparatuur in beslag.

De lijst is samengesteld op basis van gegevens van de politie en meldpunt overlast. Aanleiding is de klachten van omwonenden, met name uit de Schildersbuurt, een buurt waar veel studenten wonen.

Buurtbewoners schreven eind augustus een brandbrief naar het stadsbestuur waarin ze verzochten om actie en handhaving.



Bij de 135 studentenhuizen wordt door toezichthouders een brief van de burgemeester afgeleverd waarin de studenten geïnformeerd worden over de strenge aanpak. Ook de eigenaren van de panden krijgen een brief. Ze moeten aangeven wat ze gaan doen om de overlast te stoppen.