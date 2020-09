De gemeente Groningen gaat zo snel mogelijk onveilige lichtmasten bij sportparken vervangen. Tot die tijd mogen alle sportvelden in Groningen bij onweer of storm niet worden gebruikt.

De gemeente telt in totaal 464 lichtmasten. Uit onderzoek onder 79 masten blijkt dat 55 daarvan door roestvorming niet veilig genoeg zijn. De komende weken worden de overige masten aan een onderzoek onderworpen.



Afgelopen zomer werd bij een veld van Sportpark Coendersborg meer beweging van de lichtmasten geconstateerd. Deze lichtmasten zijn daarop geïnspecteerd en direct vervangen. De masten bleken aan de onderkast verroest te zijn en ook waren de lasnaden deels gescheurd.



De constatering bij Coendersborg was aanleiding om ook de lichtmasten op een groot aantal andere sportparken te inspecteren. Uitkomst was dat er bij 55 lichtmasten geen veiligheidscertificaat voor een jaar kan worden afgegeven, aldus de gemeente. Hier is het advies om deze lichtmasten te vervangen.



In afwachting van het onderzoek naar alle 464 lichtmasten mogen verenigingen en huurders de sportvelden uit voorzorg bij windkracht 6 en bij onweer niet gebruiken.



Zodra de situatie op elk sportpark in kaart is gebracht, zal de gemeente de verenigingen informeren of de masten rondom hun sportpark op korte termijn vervangen moeten worden of dat de situatie veilig is. De resultaten van dit onderzoek worden begin oktober verwacht.