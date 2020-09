De opknapbeurt van het pleintje bij het Akerkhof in de binnenstad van Groningen gaat binnenkort van start. De gemeente zegt begin oktober te willen starten met de werkzaamheden.

De opknapbeurt van het pleintje naast de Der Aa-Kerk maakt deel uit van de aanpak van de westelijke binnenstad. Het moet volgens de gemeente een "aangename verblijfsplek" worden. Zo komen er plekken om te zitten en meer groen.

De afgelopen jaren was het een donkere en droge plek, waardoor er weinig onder de bomen groeide. Het gras was van slechte kwaliteit en moest regelmatig worden vervangen. Er zijn eerder dit jaar drie bomen gekapt en in ruil daarvoor zijn er in de Brugstraat en de Astraat zes grote bomen geplant.

Door een aantal bomen te kappen hebben de monumentale oude kastanjes en lindes nu meer ruimte gekregen. De herdenkingsboom aan de zuidkant wordt dit najaar een paar meter verplaatst. Eind 2020 moet de klus klaar zijn.