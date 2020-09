Het grootste reuzenrad van Nederland, van maar liefst 50 meter hoog, staat vanaf woensdag op het Suikerunieterrein in Groningen. In het reuzenrad kunnen bezoekers eten en drinken en genieten van het uitzicht over de stad.

Het megareuzenrad stond de afgelopen weken in Den Bosch en was daar een groot succes. Voor de gelegenheid is het rad nu omgedoopt tot het Smakenrad.

Bezoekers kunnen plaatsnemen in een van de 36 gondels, die voor de gelegenheid extra gezellig en comfortabel zijn aangekleed. Op de grond krijgen ze hun drankje en bestelde eten, waarna ze de lucht ingaan.

Per gondel is plek voor twee tot vijf personen uit hetzelfde huishouden.