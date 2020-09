Het Groningse initiatief Werkplaats Online Ondernemen (WOO), dat vorig jaar van start ging, is een groot succes gebleken. Het afgelopen jaar werden ruim 220 mkb-ondernemers door Groningse studenten geholpen, wat reden is om voor komend jaar plek voor nog eens 150 ondernemers te bieden.

De mkb-ondernemers die deelnamen aan het project kregen hulp van studenten op het gebied van online marketing en sales. De studenten gingen in het kader van hun opleiding met vraagstukken van de ondernemers aan de slag, en ook konden de ondernemers meedoen aan door de werkplaats georganiseerde kennissessies en workshops

Deelnemers van de WOO zijn enthousiast over de aanpak en de resultaten die ze met behulp van het project bereiken. Vooral de samenwerking met studenten wordt erg gewaardeerd, zo blijkt uit een evaluatie.

"We zijn heel positief over het traject en op een prettige manier verrast door kwaliteit van de aanpak. We kunnen echt wat met de aanbevelingen die de studenten hebben gedaan. Ook de organisatie eromheen was heel goed geregeld", aldus deelnemer Elisa Gielen.

Daarnaast vergrootte de WOO het afgelopen jaar het netwerk van opleidingen en praktijkvakken waar vragen van ondernemers door studenten kunnen worden opgepakt. Daardoor kunnen er het komende studiejaar nog zo'n 150 mkb-ondernemers verbonden worden aan studentenopdrachten.