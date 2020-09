Twee vooraanstaande studenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit hebben dinsdag een open brief geschreven aan studerend Groningen. Ze roepen de studenten daarin op om individuen die zich niet aan maatregelen houden daar directer op aan te spreken.

"Herpak je verantwoordelijkheid. Voor elkaar. Voor jezelf", zeggen Izaäk van Jaarsveld, voorzitter van de Hogeschool Medezeggenschapsraad Hanzehogeschool, en Teun Havinga, studentassessor bij de Rijksuniversiteit Groningen.

De studenten hebben de brief geschreven naar aanleiding van de berichten over studenten die niet hun verantwoordelijkheid nemen. "Toch zijn het niet 'de studenten' die het probleem zijn, maar individuen die zich niet aan de maatregelen houden. Daar kunnen wij als studenten wel wat aan doen."

De studenten willen aanvullende maatregelen voorkomen. "Want op die manier laten wij niet alleen zien dat wij wel verantwoordelijk zijn, maar zorgen we er ook voor dat alles open kan blijven. Waardoor we wel dat biertje op het terras kunnen blijven drinken, wel naar onze stages kunnen blijven gaan en wel naar de universiteitsgebouwen kunnen."

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen schreef eerder deze week een brief aan studenten, vanwege de toename van het aantal besmettingen onder jongeren.