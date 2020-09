Het Nationaal Programma Groningen roept alle inwoners van Groningen op om 59 creatieve plannen binnen het project Toukomst te beoordelen. Voor het uitvoeren van die plannen is een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar.

De afgelopen maanden hebben ruim tweehonderd Groningers samengewerkt. Ze hebben de negenhonderd ingestuurde ideeën voor Toukomst gebundeld tot 59 projecten, die bijdragen aan beter wonen, leven en werken in de provincie.

"Groningers hebben zelf bepaald wat zij nodig hebben. Nu is het aan alle inwoners om de projecten te beoordelen, want we zullen keuzes moeten maken", aldus Siem Jansen, directeur bij Nationaal Programma Groningen.

De Groningers kunnen de projecten beoordelen met sterren en ook inhoudelijke feedback geven. Het Toukomst-panel neemt de inhoud van de beoordelingen mee in haar afweging. Daarbij wordt ook gekeken naar eigen analyses van de projecten en de haalbaarheid.

In januari 2021 moet vervolgens duidelijk worden welke projecten in de toekomst kunnen worden uitgevoerd.

Het beoordelen van de plannen kan van dinsdag 22 september tot en met zondag 4 oktober.