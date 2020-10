Het Scholtenmonument in het Stadspark in Groningen is zwaar gehavend na het dodelijke ongeluk dat zondagochtend plaatsvond. Een auto reed tegen het monument en vloog daarna in brand. De bestuurder kwam om het leven.

Door het vuur zijn delen van het monument gebarsten. Ook zijn een aantal bronzen ornamenten deels gesmolten. Het voorste deel van het monument ligt helemaal in puin.

De politie heeft laten weten dat er bij het ongeluk waarschijnlijk geen sprake is van een strafbaar feit. Ook zouden er geen andere betrokkenen zijn bij het ongeval.

Het Scholtenmonument is ter nagedachtenis van Jan Evert Scholten (1849-1918), die in Groningen maatschappelijk erg actief was. Hij richtte Theater Grunneger Sproak op en was betrokken bij het opzetten van het Stadspark als gebied voor sport en ontspanning.