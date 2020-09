Het aantal Groningers met een WW-uitkering is in augustus weer gedaald. In het begin van de coronacrisis was er nog een sterke toename te zien.

Eind augustus waren er ruim 9.600 Groningers met een WW-uitkering. Dat waren er ruim vijfhonderd minder dan de maand ervoor.



Volgens het UWV ging het om een daling in alle sectoren, met uitzondering van het onderwijs. Dit omdat er voor de zomervakantie veel tijdelijke contracten van leraren aflopen.

Vooral in de uitzendbranche en horeca was een daling van het aantal WW-uitkeringen te zien. "Na de sterke toename van WW-uitkeringen aan het begin van de coronacrisis lijken deze sectoren op dit moment licht te herstellen", aldus het UWV.

Stijging WW op lange termijn minder groot

Op lange termijn is het aantal Groningers met een WW-uitkering wel gestegen. Vergeleken met een jaar geleden gaat het om een stijging van bijna 20 procent.



Volgens het UWV heeft het coronavirus grote invloed op de arbeidsmarkt. De spanning op de arbeidsmarkt is afgenomen: gemiddeld zijn er minder vacatures en meer werkzoekenden dan voor de coronacrisis. Toch zijn er nog steeds sectoren en beroepen waar veel vraag is naar personeel. Voor veel technische en ICT-beroepen bijvoorbeeld kunnen veel werkgevers moeilijk aan personeel komen.