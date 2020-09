Inwoners van Groningen gaan donderdagavond met de gemeente en onderwijsinstellingen in gesprek over institutioneel racisme in de stad. De avond wordt georganiseerd in de Rabo Studio in het Groningse Forum.

De avond begint om 19.30 en is een vervolg op de Zomertalk Black Lives Matter die op 11 juni in het Forum werd georganiseerd. Die avond volgde vlak na de dood van de Amerikaanse George Floyd, wat wereldwijd leidde tot protesten.

Donderdag is het woord aan twee zwarte mensen, die inzicht geven in hoe racisme in Groningen werkt, en twee witte mensen die ingaan op hun privileges en hun rol binnen de beweging naar een "eerlijkere samenleving".

Daarnaast zijn wethouder Glimina Chakor namens de gemeente en enkele vertegenwoordigers van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen aanwezig.

Tijdens de avond wordt besproken hoe racisme er in Groningen uit ziet. Ook wordt nagedacht over mogelijke manieren om racisme in de stad tegen te gaan en wordt gekeken of Groningse instellingen zich bewust zijn van institutioneel racisme in de stad.

De avond was snel uitverkocht. Vanwege de grote belangstelling voor dit onderwerp nodigt het Forum alle Groningers uit om de avond online te volgen via Platform F, het mediaplatform van Forum Groningen.