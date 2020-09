De verbouwing van de synagoge in de Folkingestraat in Groningen is dinsdag begonnen.

De architectuur van het pand uit 1906 blijft intact, maar met een aantal verbeteringen zal het nog meer tot zijn recht komen, volgens de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), de eigenaar van het gebouw.

Aan de hand van digital storytelling worden de bezoekers geïnformeerd, ook op plekken in de synagoge waar ze het niet verwachten.

Een ander onderdeel van de plannen is het toegankelijk maken van het mikwe, de ruimte met de rituele baden in het Rabbinaatshuis. Hier kwamen Joodse vrouwen uit Groningen en omgeving een keer per maand voor een rituele reiniging.

Ook de avond voor hun huwelijk dompelden ze zich onder in het mikwe. Van de oorspronkelijke vier baden zijn er nog twee zichtbaar. Via een doorgang komen de bezoekers straks direct in de ruimte.

Plek voor herinneringen aan Joodse bedrijven en personen

De gang die de synagoge verbindt met de Nieuwstad krijgt een vaste tussenwand. Hierdoor ontstaat een tentoonstellingsruimte waar de bezoekers op weg naar het mikwe langs een grote vitrine lopen. Rituele voorwerpen en herinneringen aan Joodse bedrijven en personen uit Groningen krijgen hier een plek.

De synagoge wordt ook opnieuw geschilderd. Daarnaast komt er nieuwe elektra, een invalidentoilet en een nieuwe entree. De verbouwing moet in februari klaar zijn.