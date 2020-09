Een trailer van een vrachtwagen is dinsdagmiddag op de rotonde bij het transferium Hoogkerk in Groningen gekanteld. De rotonde werd daardoor deels afgesloten.

De trailer kantelde rond 14.00 uur. Hoe dit kon gebeuren is vooralsnog onbekend. Ook is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. De brandweer is opgeroepen omdat er mogelijk gevaarlijke stoffen in de vrachtauto aanwezig waren.

De politie heeft de toegangswegen naar de plek van het incident afgesloten, waaronder de afrit van de A7 vanuit Leek richting Groningen. Ook kan het verkeer vanuit Groningen niet richting de P+R rijden. Het is nog niet bekend hoelang de hinder duurt.