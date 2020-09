Woensdag wordt duidelijk of de recente stijging van het aantal coronabesmettingen in Groningen tot regionale maatregelen leidt. Volgens een woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling, tevens voorzitter van de Veiligheidsraad, is er dan weer een overleg tussen alle regionale partijen.

Het aantal positieve coronatesten in de provincie steeg in de afgelopen dagen flink. Ook melden veel Groningse studentenverenigingen besmettingen. "Er wordt nu veel gesproken over coronabrandhaarden binnen studentenverenigingen, maar uit bron- en contactonderzoek blijkt dat de besmettingen niet per se allemaal binnen die verenigingen plaatsvinden", legt de woordvoerder uit. "We moeten dus eerst goed vaststellen waar de besmettingen precies ontstaan en welke maatregelen eventueel moeten worden genomen."



Studentenverenigingen Navigators en Vindicat hebben de verenigingsactiviteiten op een laag pitje gezet. "We hebben waardering voor de eigen verantwoordelijkheid die de verenigingen nemen", aldus de woordvoerder.

Volgens de burgemeester is het woensdag niet te laat voor een overleg tussen regionale partijen. "Als je naar de ziekenhuisopnames kijkt, is de situatie van nu niet te vergelijken met toen. Ook de absolute aantallen van nieuwe besmettingen staan nog niet in verhouding met de rest van het land."