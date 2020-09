Bij een woningbrand aan de Radiumstraat in Groningen is in de nacht van zaterdag op zondag een vrouw gewond geraakt.

De brand brak rond 4.00 uur uit in een van de slaapkamers. De bewoonster wist zelf de woning te verlaten en het alarmnummer te bellen. Hulpdiensten rukten hierop uit.



De brandweer heeft brand in ongeveer twintig minuten onder controle gekregen. De bewoonster is ter plaatse gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Ze is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis overgebracht.



Over de oorzaak van de brand is niks bekend.