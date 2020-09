Het college van burgemeester en wethouders in Groningen wil in verschillende Groningse stadswijken waaronder Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer betaald parkeren gaan invoeren. Dat meldt de gemeente vrijdag.

Het college moet het tarief van een parkeervergunning nog vaststellen.

Met de parkeermaatregelen wil het college, mede op verzoek van de bewoners, iets doen aan de parkeerdruk in de wijken. Door het betaald parkeren in een keer in alle wijken in te voeren, wil het college voorkomen dat de parkeeroverlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is.

Doordat forenzen zullen parkeren op de gratis P+R terreinen is er meer plek voor de bewoners om hun auto in de eigen straat te parkeren.

Meer groen

Hiermee komt ook meer ruimte voor groen en om te spelen, te ontmoeten, te wandelen, te sporten of te fietsen beschikbaar.

"Openbare ruimte is schaars en van ons allemaal en niet alleen bestemd voor de geparkeerde auto. We willen de parkeeroverlast aanpakken en ook de andere functies van de straat meer ruimte geven en samen met de buurtbewoners anders invullen", aldus wethouder Philip Broeksma.

Andere wijken

De wijken waar het college maatregelen wil nemen, liggen in een schil rondom de wijken waar al betaald parkeren geldt.

Ook de ontwikkelzone rondom het Oosterhamrikkanaal, De Suikerzijde (het voormalige Suikerfabriekterrein) en het Stadspark worden meegenomen in de parkeervergunnning. Over de Indische Buurt wordt apart een besluit genomen.

Om de begrenzing van de nieuwe wijken zo logisch mogelijk te houden, worden de Tuinwijk, De Linie, Helpman Oost en Selwerd-Zuid in de derde schil ondergebracht.