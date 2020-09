Tussen 2014 en 2018 zijn in de provincie Groningen 1.559 voetgangers, fietsers, scooterrijders en bromfietsers door een ongeval in een ziekenhuis terechtgekomen. Zestigplussers zijn relatief vaak betrokken bij een eenzijdig ongeval met ernstige verwondingen tot gevolg.

Dat blijkt uit onderzoek naar verkeersongevallen door het UMCG, het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) en de provincie Groningen. Jongeren lopen vaker meerdere verwondingen op, maar die zijn over het algemeen minder ernstig.

Circa 85 procent van de ongelukken vond plaats binnen de bebouwde kom en in de stad Groningen. In drie kwart van alle gevallen ging het om een ongeluk met een fiets. Daarna volgen voetgangers (12 procent) en scooters (10 procent).

Bij 59 procent van alle ongevallen was er geen andere weggebruiker betrokken. Het gaat bij deze ongevallen vaak om geen voorrang verlenen (14 procent), alcohol- of drugsgebruik (11 procent), de fiets of scooter niet onder controle hebben (9 procent) of een aanrijding met een andere weggebruiker (9 procent).

Uit het onderzoek blijkt verder dat jonge kinderen vooral betrokken zijn bij ongevallen met andere weggebruikers. Vaak steken ze plotseling over en krijgen of geven ze geen voorrang.

Provincie maakt nieuw plan met veiligheidsmaatregelen

De provincie Groningen gebruikt de uitkomsten voor een nieuw plan met maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid voor fietsers. Ze kijkt daarbij naar maatregelen op het gebied van infrastructuur en op welke manier educatie een rol kan spelen in het verkleinen van het aantal ongelukken.

De afgelopen jaren is ook al flink geïnvesteerd in de verkeersveiligheid van fietsers. Zo worden fietspaden en fietsoversteken veiliger gemaakt en wordt er veel voorlichting gegeven. De partijen blijven ook gegevens verzamelen over het aantal ongevallen.