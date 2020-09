Groningen krijgt voorlopig nog geen systeem voor het afrekenen van afval per zak of per kilo. De invoering van Diftar is in de nacht van woensdag op donderdag na een hevig debat door de Groningse gemeenteraad op de lange baan geschoven.

Er was wel een meerderheid voor Diftar, maar omdat er nog te veel onduidelijkheden rondom het afvalsysteem zijn, is besloten om het nog niet in te voeren. De inwoners van Groningen zullen de komende jaren een vast bedrag voor hun afval betalen.

De VVD was voor aanvang van de vergadering de enige partij die hun keuze nog niet openlijk bekend had gemaakt. De partij stelde wel voor Diftar te zijn, maar opperde voor een tweesporenbeleid waarbij iedereen met een container (kliko) betaalt per kilo. In buurten met ondergrondse containers moet dan worden betaald per zak. De plannen van betrokken wethouder Chakor gingen uit van betalen per vuilniszak of container.



Die nieuwe plannen met een tweesporenbeleid zijn echter nog niet doorgerekend. Daarom is er tijdens de gemeenteraadsvergadering nog niet gekozen voor het alternatieve Diftar-plan.

Zoals het nu lijkt kan het systeem op z’n vroegst in 2023 worden ingevoerd.