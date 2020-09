Reizigers kunnen nu ook met de bus van Groningen naar de Eemshaven reizen. Daarnaast kunnen ze gebruikmaken van deelfietsen.

De busverbinding in combinatie met deelfietsen zorgen ervoor dat de bedrijven in de Eemshaven beter te bereiken zijn.

De Eemshaven is elk uur met een overstap in Appingedam met lijn 6 en lijn 41 te bereiken. In de ochtend- en middagspits rijdt lijn 160 tevens drie keer rechtstreeks vanuit Groningen.

De deelfietsen kunnen met een app geleend worden. De fietsen kunnen gratis worden gebruikt wanneer deze binnen twaalf uur weer op dezelfde plek wordt teruggezet.

Er is een halte bij de Emmahaven, bij de Energiecentrale en bij de Datacentrale. De deelfietsen, die geleverd worden door Go About, staan bij de twee eerstgenoemde haltes en bij het (trein)station Eemshaven.