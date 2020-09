De basisscholen in de Groningse aardbevingsgemeenten krijgen een kinderboek over aardbevingen. De eerste boeken zijn afgelopen vrijdag aangeboden aan de Theo Thijssenschool in Hoogezand. Andere scholen krijgen het boek deze week toegestuurd.

Moeze en de aardbeving is gemaakt door auteur Trees Nolden en illustrator Maartje Bröerken. Het boek is voor kinderen van vier tot acht jaar.

Volgens de makers is er nog geen goed boek voor kinderen, waarin op hun niveau wordt uitgelegd wat er aan de hand is. "Ook kinderen hebben last van de aardbevingen in Groningen."

Daarnaast wordt een leswijzer met vragen en opdrachten bij het boek geleverd. Aan de hand hiervan kunnen de leerkrachten met de kinderen in gesprek gaan over de oorzaken en de gevolgen van de aardbevingen.

De makers van het boek hebben van het Nationaal Programma Groningen een subsidie gekregen om het boek te kunnen schenken aan de basisscholen.

Nolden en Bröerken willen dat de boeken ook via de schoolbibliotheken worden uitgeleend, zodat de kinderen ook thuis met hun ouders het verhaal van Moeze kunnen lezen en over de aardbevingen in gesprek gaan.