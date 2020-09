Langs het Eemskanaal in Groningen wordt in de komende jaren de nieuwe wijk Stadshavens gebouwd, meldt de gemeente woensdag.

Er worden in totaal 2.400 koophuizen en sociale huurwoningen gebouwd. Ook is er plek voor bedrijfsruimten gereserveerd. Er zal duurzaam en aardgasvrij worden gebouwd.

De woningen komen in het oosten van de stad in het gebied tussen het Eemskanaal, Balkgat, Damsterdiep en de jachthaven. Historische gebouwen in het gebied zoals de EMG-silo, de zakkenloods en de Cova-schoorsteen blijven behouden.

De wijk Stadshavens wordt volgens wethouder Roeland van der Schaaf (Wijkvernieuwing) groen en autolow. Het Damsterdiep krijgt daarom een groene uitstraling. Ook wordt op het terrein van de zandoverslag bij de Sontbrug een nieuw stadspark aangelegd.

Betaalbare woningen in Groningen

"Groningen is een van de snelst groeiende steden van Nederland. We hebben een tekort aan woonruimte. Er is vooral vraag naar kwalitatief goede woningen, die duurzaam en betaalbaar zijn en niet te ver van het centrum liggen. De komende vijf tot tien jaar moeten er in de stad zo'n twintigduizend nieuwe woningen bij komen", aldus Van der Schaaf.

De gemeente Groningen, de ontwikkelaars VanWonen, VolkerWessels Vastgoed en BPD en de corporaties Lefier en Nijestee hebben eerder deze zomer een akkoord over de ontwikkeling van de nieuwe wijk gesloten. De totale investering voor alle partijen bedraagt volgens de huidige berekening 110 miljoen euro.

Er worden ook gesprekken gevoerd over woningen op de plek van Certe Huisartsenlaboratorium aan het Damsterdiep en er zijn plannen voor woningen op de locaties van de politie en brandweer aan de Sontweg. In totaal gaat het om 3.300 woningen in dit gebied.