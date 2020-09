In de stad Groningen heeft maandagavond een lichte aardbeving met een magnitude van 0.9 plaatsgevonden, meldt het KNMI.

De beving vond iets voor 19.00 uur plaats. Het gaat volgens het KNMI om een geïnduceerde beving. Dat houdt in dat de beving het gevolg is van de gaswinning in de provincie.



De beving was te licht om te worden waargenomen. Eerder in september waren er al bevingen bij Westeremden met een magnitude van 2.0 en bij Uithuizermeeden met een magnitude van 1.9.