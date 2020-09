De gemeente Groningen heeft zaterdagavond een noodbevel in laten gaan dat ook zondag van kracht blijft. De gemeente hoopt hiermee te voorkomen dat supporters van Aminia Bielefeld en FC Groningen opnieuw met elkaar op de vuist gaan.

Zaterdagavond gingen ongeveer 35 supporters met elkaar in gevecht in de Kromme Elleboog in de binnenstad. Bij de rellen vlogen stoelen, tafels en fietsen door de lucht.

Toen de politie ter plaatse kwam, waren de relschoppers al vertrokken. Ook op andere plekken in de binnenstad was het zaterdagavond onrustig.



De gemeente besloot daarop het noodbevel, dat aanvankelijk zondagochtend pas van kracht zou gaan, eerder in te laten gaan. Het noodbevel verbiedt de supporters van Bielefeld zich op te houden in de gemeente Groningen. Met het noodbevel kunnen zij onder begeleiding van de politie uit de stad worden gezet.



FC Groningen speelt zondagmiddag om 14.30 uur een oefenwedstrijd tegen DSC Arminia Bielefeld.