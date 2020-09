De rekenkamer van gemeente Groningen gaat onderzoek doen naar subsidieverwerving. De gemeente kan namelijk gebruikmaken van subsidies die door het Rijk en de Europese Unie worden verstrekt.

De rekenkamer wil daarom in kaart brengen hoe kennis over subsidiemogelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie is geborgd. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre subsidies verworven worden en hoe de besteding hiervan verantwoord moet worden.

Het onderzoek zal door een extern bureau worden uitgevoerd. De gemeente Groningen zal onder meer worden vergeleken met andere gemeentes.

De resultaten worden vermoedelijk begin volgend jaar aan de raad gepresenteerd.

De gemeentelijke rekenkamer voert onderzoek uit naar het gemeentelijk beleid en adviseert de raad. De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar burgerbetrokkenheid, het gemeentelijk kapbeleid en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).