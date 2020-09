Vijf musea doen zaterdag 12 september mee aan de vierde editie van de Groninger Museumnacht. Het Groninger Museum, het Forum, het Scheepvaartmuseum, GRID en het Universiteitsmuseum zijn geopend tijdens de Museumnacht.

Vanwege het coronavirus verkoopt ieder ieder museum dit jaar eigen tickets met tijdsloten. Om voldoende afstand te kunnen houden worden minder bezoekers dan gebruikelijk toegelaten.



In het Groninger Museum kunnen bezoekers terecht voor muziek, workshops, cocktails, rondleidingen en dans. Ook zijn er lopende exposities te bekijken.



In het Forum zijn op het grote scherm bij de publiekstribune live de tekenkunsten van de Groningse tekenaar Jan-Willem Spakman te volgen. In Wonderland zijn er workshops boekbinden en striptekenen. In Storyworld is de expositie Suske & Wiske 75 Jaar te zien.



In de tentoonstelling VlerkWerk. 30 jaar underground posters toont GRID de posters van de Groningse kunstenaar Vlerk. Verder zijn de lopende exposities te bezoeken en kunnen bezoekers een eigen kaart bedrukken of een reclamefolder maken.



In het Universiteitsmuseum Groningen is het voor de Groninger Museumnacht ontwikkelde hoorspel Herinneringen van Aletta te horen.



In het Noordelijk Scheepvaartmuseum kan een stoomcursus Gronings worden gevolgd, met als thema De Nacht. Docent, rapper en gastheer Olaf Vos leert bezoekers de belangrijkste woorden en zinnen om het Groninger nachtleven mee door te komen.

De musea zijn tijdens geopend van 19.00 tot 00.00 uur.