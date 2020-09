Het informatiecentrum over de zuidelijke ringweg gaat donderdag weer open. Paviljoen Ring Zuid in Groningen had op 12 maart de deuren gesloten in verband met de coronacrisis.

Bezoekers kunnen op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 13.00 en 17.00 uur in het paviljoen terecht voor informatie over de aanpak van de zuidelijke ringweg.



Tijdens de bezoekuren zijn de maatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van kracht. Er zijn door Aanpak Ring Zuid looproutes aangebracht en er gelden extra hygiënemaatregelen.



Bezoekers moeten na binnenkomst hun handen desinfecteren en 1,5 meter afstand houden. Er mogen maximaal vier bezoekers tegelijkertijd naar binnen.