Mick Jagger roept mensen dinsdag in een videoboodschap op om naar Groningen te komen. De expositie The Rolling Stones - Unzipped is namelijk vanaf 14 november in het Groninger Museum te zien.

Ruim vierhonderd objecten uit het persoonlijke archief van de band zijn te zien bij de tentoonstelling. Zo worden onder meer instrumenten, videomateriaal, persoonlijke dagboeken en iconische kostuums getoond.

De tentoonstelling was eerder al te zien in Londen, de Verenigde Staten en Azië. De expositie gaat nu in vernieuwde vorm door Europa toeren. Groningen is de eerste plek in Europa waar de tentoonstelling te zien is.