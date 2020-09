De GGD Groningen heeft dinsdag een tweede COVID-19-testlocatie geopend in het voormalige gebouw van Philips aan de Europaweg in Groningen. De testplek in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) blijft nog tot 1 oktober in gebruik.

De nieuwe teststraat is zeven dagen per week geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. De coronatesten worden alleen op afspraak afgenomen. Hierdoor wordt de drukte op de locatie beperkt.

De provincie Groningen heeft nu drie testlocaties. Behalve dus twee in de stad, zit er ook een in Veendam aan de Schipperstraat.



Mogelijk komen er nog meer testlocaties bij. GGD Groningen is in overleg met verschillende gemeenten over nieuwe locaties voor het najaar.