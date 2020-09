De gemeente Groningen wil binnen vijf jaar geen vervuilende uitlaatgassen van vrachtverkeer in de binnenstad. Daarnaast wil de gemeente blokkades van straten door vrachtwagens, onveilige situaties en geluidsoverlast tegengaan.

Dat staat in een plan om het vracht- en bestelverkeer in de Groninger binnenstad te verminderen. In het plan staat hoe het schoner en slimmer kan met bijvoorbeeld andere vormen van vervoer.

Maandag 14 september en dinsdag 22 september vinden er twee informatiebijeenkomsten plaats over anders laden en lossen in de binnenstad. Bewoners en ondernemers krijgen binnenkort een brief met informatie over de plannen en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.