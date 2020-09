Groningen viert vrijdag Bommen Berend, ook wel bekend als Gronings Ontzet. Vanwege de coronamaatregelen gaat dit jaar een groot aantal traditionele activiteiten niet door, maar er zijn enkele activiteiten die wél plaatsvinden.

Vanwege de coronamaatregelen is de kermis op de Grote Markt afgelast. Ook de activiteiten Peerdespul, de Taptoe, de Groote Maaltijd bij de Weeva en de Drakenbootraces gaan niet door. Daarnaast wordt het Gronings Ontzet dit jaar niet afgesloten met een vuurwerkshow.

Wel is er dit jaar een vlaggenpracht te zien in de binnenstad. De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken en de Groningen City Club hebben ongeveer vierhonderd Groningse vlaggen verspreid onder ondernemers. Ook de kranslegging bij het beeld van Carl von Rabenhaupt, de bevrijder van Groningen, en het traditionele klokkenluiden van de Martinitoren gingen in de ochtend gewoon door.

In het Noordelijk Scheepvaartmuseum is een gratis expositie over het Gronings Ontzet en er is een oude maquette van het Beleg van Groningen te zien in de Martinikerk.