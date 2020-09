De politie heeft woensdag een 35-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van opruiing en wapenbezit. De man zou video's hebben geplaatst waarin hij de politie bedreigt en oproept tot verzet tegen agenten.

Op de beelden was bovendien te zien dat de man een stroomstootwapen in zijn bezit had.

Volgens de politie bood de man via sociale media zogeheten high frequency devices aan met de oproep om deze te gebruiken tegen de politie en om demonstraties mee te verstoren. Ook bood hij het stroomstootwapen te koop aan.

Een arrestatieteam van de politie hield de Groninger woensdag aan op een parkeerplaats aan de Groningerweg. Niemand raakte gewond bij de aanhouding. De man werd ingesloten en verhoord.

Later die dag deed de politie drie huiszoekingen in panden waar de man regelmatig zou verblijven. In een van de woningen werd het stroomstootwapen uit de video's gevonden.

De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.