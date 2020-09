De zogeheten H.N. Werkmankast keert terug naar het Groninger Museum. De kast is vanaf donderdag na een lange afwezigheid weer te zien in het museum.

De door H.N. Werkman beschilderde kast werd recent gerestaureerd. Het is een van de belangrijkste werken van de kunstenaar en een waardevol collectiestuk.

Het Groninger Museum kocht de unieke kast in 2017. Werkman beschilderde de twaalf panelen in de deuren in 1943. Dit gebeurde in opdracht van dominee August Henkels.

De twee mannen kenden elkaar via het uitgeverscollectief De Blauwe Schuit, waarvan Henkels een van de oprichters was. Werkman was de vaste drukker en illustrator. Henkels was dol op Werkmans werk en vroeg hem daarom de deuren van zijn kast te beschilderen ter versiering.

Op de twaalf triplex paneeltjes staan scènes uit verschillende delen van het Oude Testament.