De Veiligheidsregio Groningen is een campagne begonnen om internationale studenten op mogelijke veiligheidsrisico's in hun nieuwe omgeving te wijzen. Onder het mom 'Better Safe than Sorry' wordt onder meer informatie gegeven over de coronamaatregelen in Groningen.

Via de website kunnen studenten alle regels rondom het coronavirus teruglezen. Volgens de veiligheidsregio is dat belangrijk omdat de maatregelen per land verschillen.

Naast voor het coronavirus is er ook aandacht voor brandveiligheid. Zo worden internationale studenten gemotiveerd om rookmelders op te hangen en vluchtroutes in hun studentenhuis alvast te verkennen.

De veiligheidsregio bedacht de campagne omdat uit een afstudeeronderzoek bleek dat er behoefte aan is. De campagne wordt via verschillende kanalen verspreid. Ook worden er posters opgehangen.